Khởi tố, bắt tạm giam TikToker Thuận Khùng và Minh Báo Đời

Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam TikToker Lương Công Thuận (SN 1998, chủ tải khoản TikTok “Thuận Khùng Báo Đời”, còn gọi là Thuận Khùng) và Lê Văn Nhâm (SN 1992, chủ tài khoản TikTok “Minh Báo Đời Yêu Em”, còn gọi là Minh Báo Đời) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Nhâm (bìa trái) và Thuận bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an TPHCM, do cần tiền tiêu xài, Lương Công Thuận sử dụng tài khoản TikTok “Thuận Khùng Báo Đời”, cùng Lê Văn Nhâm sử dụng tài khoản TikTok “Minh Báo Đời Yêu Em” đã nhiều lần bàn bạc, tổ chức dàn dựng các tình huống phản cảm, vi phạm pháp luật, khiến nhiều người bất bình và lên án.

Cụ thể, các bị can đã thực hiện các màn "trả kèo" như: Nằm giữa đường khi xe dừng đèn đỏ; đội quần lót lên đầu; giả vờ “ngáo đá” rồi đứng múa giữa giao lộ; thuê người để tạo dựng tình huống dùng bánh kem úp vào mặt đồng bọn rồi rượt đuổi nhau tạo kịch tính; lau ô tô bằng quần lót khi xe đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông.

Các đối tượng thông báo trên tài khoản TikTok, nếu muốn họ livestream thực hiện các thử thách, tình huống như trên thì người xem phải trả tiền, mỗi lần thực hiện có thể thu 3-5 triệu đồng. Sau đó, Thuận và Nhâm chia lợi nhuận theo thỏa thuận.

Ngày 12/9, phát hiện 2 tài khoản TikTok trên cùng thực hiện livestream, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Lương Công Thuận khi anh ta đang thực hiện hành vi gây rối tại một khách sạn trên địa bàn phường Thới An. Tiếp tục truy xét, nhà chức trách bắt giữ Lê Văn Nhâm khi đối tượng này đang lẩn trốn.

Theo cảnh sát, hai bị can thực hiện 7 màn “trả kèo” tại khu vực xã Đông Thạnh, TPHCM. Ngoài ra, họ còn lôi kéo, thuê thêm 2 đối tượng khác để cùng tham gia quay clip, dựng cảnh.