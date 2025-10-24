Tiêu hủy 615kg ngà voi buôn lậu từ châu Phi qua cảng Hải Phòng

Ngày 24/10, thông tin từ Thi hành dân sự TP Hải Phòng cho hay, ngày 23/10, đơn vị này tổ chức tiêu hủy 159 khúc ngà voi, tổng khối lượng 615kg, tại Nhà máy xử lý rác thải của Công ty CP Môi trường công nghệ cao Hòa Bình.

Số ngà voi phải tiêu hủy theo quy định (Ảnh: Thi hành án dân sự Hải Phòng cung cấp).

Việc tiêu hủy được giám sát chặt chẽ bởi đại diện Viện kiểm sát, công an, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan chức năng của thành phố, nhằm bảo đảm toàn bộ tang vật bị xử lý đúng quy định.

Số ngà voi này là tang vật trong vụ án vận chuyển trái phép sản phẩm động vật hoang dã từ châu Phi về Việt Nam qua cảng Hải Phòng, bị phát hiện vào đầu tháng 2/2023 khi lực lượng hải quan và công an kiểm tra hai container nghi vấn.

Lô hàng do Công ty CP Kỹ thuật HMD đứng tên nhận, người đại diện pháp luật là Hoàng Văn Hảo. Ngày 18/7/2024, TAND TP Hải Phòng tuyên phạt bị cáo Hảo 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm; bản án phúc thẩm sau đó giảm còn 8 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Hảo được xác định là người tổ chức, điều hành đường dây vận chuyển nhiều lô hàng chứa ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê được ngụy trang tinh vi trong các container nhập khẩu. Tang vật thu giữ gồm 615kg ngà voi và một điện thoại di động dùng trong quá trình phạm tội.

Các mẫu vật được tiêu hủy bằng phương pháp thân thiện với môi trường, hạn chế phát tán khí thải độc hại và ngăn ngừa nguy cơ thất thoát ra thị trường.