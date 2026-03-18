Tiêu hủy 300kg chân giò lợn không được kiểm dịch

Ngày 18/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh) vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 tổ chức tiêu hủy 300kg chân giò lợn đông lạnh không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Số tang vật bị phát hiện và thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 11h ngày 28/2, tại km 8 Quốc lộ 18B, đoạn qua xã Quảng Đức (khu vực giáp biên giới), tổ công tác phát hiện xe tải biển kiểm soát 14H-035.67 có biểu hiện nghi vấn nên dừng kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở khoảng 300kg chân giò lợn đông lạnh. Tại thời điểm làm việc, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc cũng như giấy tờ kiểm dịch theo quy định.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm, đồng thời bàn giao phương tiện cùng toàn bộ số hàng cho Đội Quản lý thị trường số 2 tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe, đồng thời là chủ hàng H.V.M. (SN 1988, trú tại xã Quảng Đức) và buộc tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm không đảm bảo an toàn.

Việc phát hiện, xử lý kịp thời lô hàng không rõ nguồn gốc góp phần ngăn chặn thực phẩm bẩn xâm nhập thị trường, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời thể hiện sự chủ động của lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát địa bàn.