Phát hiện xe bán tải chở 380kg lòng lợn sấy khô không rõ nguồn gốc

Theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, khoảng 19h50 ngày 25/12, tại đường Mạc Đĩnh Chi, khu phố 3, phường Móng Cái 2, lực lượng chức năng kiểm tra xe bán tải Ford Ranger biển kiểm soát 14C-361.xx có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng và tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: Biên phòng Quảng Ninh).

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái phối hợp Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái và Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Hải quan khu vực VIII tiến hành kiểm tra phương tiện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 19 bao tải, tổng trọng lượng khoảng 380kg lòng lợn sấy khô. Lái xe P.H.H. (SN 1996) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng.

Làm việc với cơ quan chức năng, Hoàng khai nhận chở thuê số hàng từ khu vực bến xe Móng Cái với tiền công 500.000 đồng.

Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái tiếp tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.