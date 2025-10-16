Tiệm vàng bày bán sản phẩm giả nhãn hiệu Chanel

Ngày 16/10, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết đã quyết định xử phạt Công ty TNHH Hiệu vàng T.T. (phường Bồng Sơn) 55 triệu đồng vì hành vi kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra tiệm vàng T.T. phát hiện nhiều trang sức kim loại màu vàng gắn nhãn hiệu Chanel (Ảnh: Quản lý thị trường Gia Lai).

Trước đó ngày 30/9, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) kiểm tra đột xuất tiệm vàng T.T. tại khu phố 6, phường Bồng Sơn, phát hiện nhiều trang sức kim loại màu vàng gắn nhãn hiệu Chanel, tổng trị giá gần 36 triệu đồng.

Đội Quản lý thị trường số 1 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa, đồng thời phối hợp với đại diện Chanel tại Việt Nam xác minh nguồn gốc. Kết quả cho thấy, các sản phẩm trên là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Chanel.

Cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt hành chính, đồng thời buộc chủ tiệm vàng T.T. tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm và chấm dứt hành vi vi phạm.