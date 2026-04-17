Thực đơn “ăn mì” giá 4 triệu trong đường dây mại dâm ở TPHCM

Chiều 17/4, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Yu Sung Ho (52 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) mức án 3 năm tù, Nguyễn Kim Diễm (44 tuổi, quê Đồng Tháp) 2 năm tù về tội Môi giới mại dâm.

Liên quan tới vụ án, 5 bị cáo còn lại bị phạt mức án bằng thời gian tạm giam đến 2 năm tù cùng tội danh trên.

Bị cáo Yu Sung Ho (bìa phải) nói lời sau cùng (Ảnh: Xuân Duy).

Theo cáo trạng, ngày 12/7/2024, Công an TPHCM kiểm tra một số căn hộ tại phường Thảo Điền và một cao ốc ở quận Bình Thạnh cũ, phát hiện nhiều cô gái đang bán dâm cho khách Hàn Quốc.

Làm việc với cơ quan điều tra, các cô gái khai là nhân viên nhà hàng trên đường Nguyễn Thái Bình, phường Bến Thành. Họ bán dâm theo sự cho phép của chủ nhà hàng và quản lý Nguyễn Kim Diễm, Kim Ji Hoon, Kang Min Cheol, với giá 2,5 triệu đồng mỗi lần và 4 triệu đồng qua đêm.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định đầu tháng 5/2024, thông qua Cho Kihwan, vợ chồng Yu Sung Ho và Ngô Thị Ngọc Thúy (34 tuổi) hợp tác với Hoàng Anh Hào (44 tuổi) kinh doanh nhà hàng ăn uống, karaoke. Mỗi bên góp 3 tỷ đồng, nhận sang nhượng cơ sở trên đường Nguyễn Thái Bình.

Yu Sung Ho và Ngô Thị Ngọc Thúy trực tiếp điều hành hoạt động; Hào phụ trách thủ tục, giấy tờ và quan hệ với địa phương.

Nhóm này thuê người đứng tên đại diện pháp luật, đồng thời tuyển các quản lý người Hàn Quốc như Kim Ji Hoon, Kang Min Cheol với mức lương 20-50 triệu đồng/tháng.

Các “madam” người Việt có nhiệm vụ phân công các tiếp viên phục vụ khách; nhân viên không hưởng lương cố định mà hưởng 20% hóa đơn. Ngoài ra, Lee Ji Hyung được thuê làm tổng quản lý với mức lương 100 triệu đồng mỗi tháng.

Để tăng khách và doanh thu, các bị cáo thống nhất cho phép tiếp viên bán dâm khi khách có nhu cầu, quy ước bằng thuật ngữ “ăn mì”, trong đó “short time” (tàu nhanh) giá 2,5 triệu đồng/lượt, “long time” (qua đêm) 4 triệu đồng/lượt. Khi thỏa thuận với khách, tiếp viên phải báo cho “madam” hoặc quản lý người Hàn Quốc, được đồng ý mới ra ngoài.

Nhóm này còn lập các nhóm kín trên Telegram, Zalo như “Đặt phòng”, “Quản lý”, “G&G” để điều hành hoạt động.

Chiều tối 12/7/2024, nhóm khách Hàn Quốc đến nhà hàng ăn uống, sau đó đề nghị mua dâm. Sau khi thanh toán, khách về căn hộ tại Thảo Điền và Bình Thạnh, các tiếp viên tự di chuyển đến.

Khi các cặp nam nữ đang mua bán dâm, lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang. Quá trình điều tra và tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội.