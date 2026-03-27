TPHCM thống kê cơ sở dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm

UBND TPHCM vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn. Sau khi có sự thay đổi lớn về quy mô hành chính và dân số, địa phương đứng trước thách thức lớn trong kiểm soát phát sinh tệ nạn xã hội.

Một vấn đề khác là tệ nạn mại dâm có xu hướng lợi dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để lập các nhóm kín, kết nối, trao đổi, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị, tổ chức đổi mới toàn diện công tác phòng, chống mại dâm theo hướng tiếp cận các dịch vụ y tế công cộng - xã hội - nhân văn; lấy phòng ngừa làm trọng tâm, kết hợp kiểm soát hiệu quả địa bàn quản lý và môi trường mạng, để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Các bị can trong vụ nhóm người Hàn Quốc điều hành đường dây mại dâm ở TPHCM (Ảnh: Công an cung cấp).

Người bán dâm cần được tiếp cận kịp thời các dịch vụ can thiệp giảm hại và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. Lãnh đạo TPHCM nhấn mạnh việc phòng, chống tệ nạn mại dâm là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và được đưa vào nhiệm vụ, chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch hàng năm của cơ quan, đơn vị.

Chỉ thị mới của TPHCM cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em; triển khai chương trình hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế nhằm giúp đối tượng hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý hành vi vi phạm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, và lĩnh vực dễ phát sinh tệ nạn. Lãnh đạo UBND TPHCM cũng chỉ đạo nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm liên quan đến mại dâm, tội phạm sử dụng công nghệ cao, hoạt động trên không gian mạng.

Trong số các nhiệm vụ cụ thể, Công an TPHCM chủ trì, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, công an cấp xã tăng cường nắm tình hình, xác định các khu vực, địa bàn phức tạp, đối tượng tội phạm hoạt động liên quan đến mại dâm, chú trọng đến các loại tội phạm mua bán người vì mục đích mại dâm.

Các lực lượng cần tấn công trấn áp tội phạm liên quan đến mại dâm, triệt phá các tụ điểm, khu vực, tuyến đường và đường dây tổ chức hoạt động mại dâm ở các địa bàn trọng điểm, khu du lịch, nghỉ mát.

Sở Y tế TPHCM nhân rộng các mô hình hỗ trợ, giúp đỡ người bán dâm trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế, xã hội tại cộng đồng. Cơ quan này cũng chịu trách nhiệm tổng hợp, thống kê các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn.

Sở Y tế được giao theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống mại dâm; tham mưu báo cáo UBND TPHCM đánh giá sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện chỉ thị này.