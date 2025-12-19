Thủ quỹ hợp tác xã ở Ninh Bình bị bắt vì hành vi tham ô tài sản

Ngày 19/12, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Xuân Tiến (SN 1972), trú tại xóm 6, xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi Tham ô tài sản.

Đối tượng Vũ Xuân Tiến tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Theo cảnh sát, với vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao là thủ quỹ hợp tác xã (HTX) Nghĩa Lợi, xã Quỹ Nhất, Vũ Xuân Tiến đã lợi dụng việc được giao quản lý tiền, trực tiếp mang tiền của HTX đi gửi tiết kiệm nhưng Tiến lại gửi tiền vào sổ tiết kiệm cá nhân. Sau đó, Tiến tự ý rút trước hạn số tiền 600 triệu đồng của HTX rồi chuyển vào tài khoản cá nhân để sử dụng.

Khi bị yêu cầu bàn giao tiền, Vũ Xuân Tiến cố tình che giấu bằng cách khai báo gian dối rằng số tiền trên vẫn đang được gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

Kết quả xác minh tại ngân hàng cho thấy Vũ Xuân Tiến không gửi bất kỳ khoản tiền tiết kiệm nào tại đây.