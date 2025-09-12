Khởi tố 3 nhân viên giao hàng vì tham ô tài sản

Ngày 12/9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đ.H.Q. (SN 1987, trú tại phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về tội Tham ô tài sản.

Trước đó, cảnh sát cũng khởi tố Đ.H.N.Q. (SN 1991, trú tại xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi) và N.V.T. (SN 1988, trú tại xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi). Hai người này cũng bị khởi tố về tội Tham ô tài sản theo Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Cảnh sát tống đạt quyết định khởi tố đối với Đ.H.Q. (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Những đối tượng này là nhân viên các công ty làm dịch vụ giao hàng nhanh có chi nhánh tại Quảng Ngãi. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, các đối tượng đã chiếm đoạt của công ty một số tiền lớn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra mở rộng vụ án để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.