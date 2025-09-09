Bắt giữ nữ cán bộ ngân hàng tham ô trốn truy nã 27 năm

Ngày 9/9, Công an Hải Phòng thông tin, ngày 5/9, Phòng An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ Nguyễn Thị Kim Oanh, 68 tuổi, trú tại Lạch Tray, phường Ngô Quyền, sau nhiều năm truy nã.

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Oanh bị bắt giữ và di lý đối tượng từ thủ đô Viêng Chăn, Lào về Việt Nam (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo hồ sơ, tháng 5/1998, Ngân hàng Công thương Ngô Quyền phát hiện nhiều cán bộ phòng giao dịch vi phạm nghiêm trọng quy định tín dụng, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Oanh, khi đó là cán bộ tín dụng phòng giao dịch Cầu Đất, đã câu kết với đồng phạm hợp thức hồ sơ, giả chữ ký, nâng khống tài sản thế chấp để chiếm đoạt hơn 343 triệu đồng.

Ngày 4/6/1998, Công an Hải Phòng khởi tố vụ án và các bị can. Oanh bỏ trốn ngay sau đó, đến ngày 1/7/1998 bị phát lệnh truy nã. Trong suốt 27 năm, bà ta thay đổi nơi ở, sử dụng giấy tờ giả mang quốc tịch Lào để sinh sống cùng chồng và hai con tại Thủ đô Viêng Chăn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định nơi lẩn trốn và phối hợp với Bộ Công an Việt Nam tại Lào tổ chức bắt giữ, di lý Oanh về Hải Phòng phục vụ điều tra. Tại cơ quan công an, bà thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Phòng An ninh điều tra đang mở rộng vụ việc và kêu gọi những người liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.