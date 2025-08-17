Cho tại ngoại hiệu trưởng bị cáo buộc tham ô hơn 10 triệu đồng

Ông Trần Văn Tâm, Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau cũ) đã được VKSND khu vực 5 (Cà Mau) quyết định cho bảo lĩnh tại ngoại thay thế biện pháp tạm giam, từ ngày 16/8.

Lý do ông Tâm đã nộp khắc phục hậu quả, nhân thân tốt, địa chỉ rõ ràng, gia đình có đơn xin bảo lĩnh và không cần thiết phải áp dụng biện pháp tạm giam.

Ông Tâm bị tạm giam từ ngày 15/8/2024 với cáo buộc tham ô hơn 10 triệu đồng.

Ông Trần Văn Tâm (áo xanh) (Ảnh: CTV).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 7/2022, ông Trần Văn Tâm nhận nhiệm vụ làm Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây. Thấy trường thiếu một số thiết bị phục vụ công tác dạy học nên ông thông báo ra hội đồng sư phạm trường biết và thực hiện việc mua sắm.

Trong năm học 2022-2023, do bản thân có tay nghề về thợ hàn nên ông Tâm mua vật tư về tự làm các sản phẩm như kệ ti vi, ghế thang… để nhà trường sử dụng.

Để hợp thức hóa thủ tục thanh toán các khoản chi, ông Tâm liên hệ một số doanh nghiệp làm hóa đơn “khống” mua bán hàng hóa.

Vụ việc được phát hiện sau Thanh tra huyện Ngọc Hiển xác định sai phạm của ông Tâm, với số tiền hơn 10 triệu đồng.

Ngày 17/2, TAND huyện Ngọc Hiển mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt ông Tâm 7 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Ông Tâm cho rằng mình chỉ sai sót về nguyên tắc tài chính chứ không chiếm đoạt tiền nên không phạm tội tham ô. Số tiền chi làm sản phẩm cho trường được ông sử dụng cho hoạt động tập thể.

Ngày 6/5, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên phúc thẩm và tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ về cho viện kiểm sát để điều tra lại.

Theo tòa phúc thẩm, ông Tâm có mua vật tư và thuê người cùng làm các sản phẩm. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm chỉ căn cứ việc ông Tâm thừa nhận có sử dụng vật tư đã thanh toán để làm sản phẩm và hóa đơn không có hàng hóa thật kèm theo để thanh toán, từ đó quy kết hành vi tham ô là chưa đảm bảo đủ cơ sở vững chắc và thiếu thuyết phục.