Khởi tố người tái phạm nuôi nhốt 20 cá thể chim hoang dã trái phép

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, những năm gần đây, tình trạng săn bắt, buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Nhiều loài quý hiếm đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do tác động từ con người.

Hình ảnh Đồng Huy Oánh cùng tang vật vi phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Động vật hoang dã giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái. Mỗi loài có vị trí riêng trong chuỗi sinh học và góp phần ổn định môi trường tự nhiên. Khi một loài suy giảm hoặc biến mất, toàn bộ hệ sinh thái có thể bị ảnh hưởng.

Ngày 8/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Chi cục Kiểm lâm và Công an xã Xuân Trúc kiểm tra cơ sở kinh doanh chim cảnh của Đồng Huy Oánh (SN 1996, trú tại thôn Cao Trai, xã Xuân Trúc).

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Oánh nuôi nhốt 20 cá thể chim hoang dã thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB để kinh doanh. Tang vật gồm 5 cá thể họa mi, 9 cá thể chích chòe lửa và 6 cá thể khướu bạc má.

Cơ quan chức năng xác định, ngày 31/12/2025, Oánh từng bị xử phạt hành chính về hành vi nuôi nhốt động vật rừng trái quy định. Tuy nhiên, người này vẫn tiếp tục vi phạm.

Ngày 10/4 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đồng Huy Oánh về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã theo khoản 1, Điều 234 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không săn bắt, mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã và sản phẩm từ chúng. Người dân cần chủ động tố giác hành vi vi phạm và tham gia bảo vệ môi trường.