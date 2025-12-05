Thu giữ 500 máy đào tiền ảo "tuồn" vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch

Ngày 5/12, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, đơn vị đã phối hợp với Công an xã Lao Bảo (Quảng Trị) phát hiện, thu giữ lô hàng máy đào tiền điện tử (tiền ảo) vận chuyển trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện xe tải biển kiểm soát 74G-001.xx và một xe cẩu không biển kiểm soát đang bốc dỡ nhiều bao tải màu trắng có dấu hiệu nghi vấn tại khu vực xã Lao Bảo.

Số máy đào tiền điện tử bị thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện bên trong các bao tải có 500 máy đào tiền điện tử đã qua sử dụng, nhãn hiệu Bitman, cùng 495 sợi dây cáp điện màu đen. Toàn bộ lô hàng ước tính trị giá khoảng 10 tỷ đồng.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định số hàng hóa trên được vận chuyển từ Lào về Việt Nam qua đường tiểu ngạch và không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.