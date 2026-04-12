Thủ đoạn của tài xế ô tô nhằm tuồn 1.500 lít xăng ra nước ngoài

Ngày 12/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã phối hợp đơn vị chức năng bắt giữ một vụ vận chuyển xăng trái phép.

Khoảng 22h ngày 11/4, tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, lực lượng công an phối hợp với biên phòng kiểm tra ô tô biển kiểm soát 74D-00.727 do Nguyễn Thanh Lương (SN 1970, trú tại xã Lao Bảo) điều khiển.

Tài xế vận chuyển xăng trái phép bị cơ quan chức năng phát hiện (Ảnh: Anh Tuấn).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên ô tô có 50 can nhựa loại 30 lít chứa đầy xăng (tổng cộng 1.500 lít).

Tài xế khai mua số xăng trên từ các đại lý ở xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, vận chuyển đến kho bãi sát biên giới để xé lẻ, dùng xe máy đưa sang Lào tiêu thụ nhằm hưởng chênh lệch giá.

50 can xăng được phát hiện trên ô tô (Ảnh: Anh Tuấn).

Trước đó, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cũng phát hiện 2 xe đầu kéo được gia cố thêm thùng kim loại để vận chuyển dầu diesel qua biên giới.