Phát hiện xe đầu kéo chở gần 1.300 lít dầu lậu qua biên giới

Ngày 10/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị, thông tin đơn vị phối hợp lực lượng chức năng phát hiện tài xế Hồ Viết Kham (SN 2000, trú tại xã Triệu Bình, Quảng Trị) có hành vi vận chuyển trái phép dầu diesel qua biên giới.

Phương tiện liên quan đến vụ việc (Ảnh: Anh Tuấn).

Kham là tài xế xe đầu kéo mang biển kiểm soát Lào. Trong quá trình nam tài xế này làm thủ tục thông quan qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng phát hiện dưới xe đầu kéo do Kham điều khiển được gia cố thêm một thùng kim loại hình trụ.

Kiểm tra thùng kim loại, cơ quan chức năng phát hiện bên trong chứa 1.290 lít dầu diesel, trị giá ước tính gần 50 triệu đồng.

Thùng kim loại được gia cố phía dưới xe đầu kéo để chứa dầu diesel (Ảnh: Anh Tuấn).

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Kham không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu diesel.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục làm rõ.