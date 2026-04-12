Phát hiện xe đầu kéo được gắn thùng kim loại để đưa dầu ra nước ngoài

Sáng 12/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin đã phối hợp đơn vị hải quan, biên phòng tiếp tục phát hiện, ngăn chặn một vụ vận chuyển dầu trái phép.

Lúc 9h50 ngày 11/4, tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, lực lượng chức năng kiểm tra xe đầu kéo biển số Lào do ông Hoàng Tăng Trọng (SN 1991), trú tại phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đang làm thủ tục để sang Lào.

Thêm một vụ vận chuyển dầu trái phép bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, ngăn chặn (Ảnh: Anh Tuấn).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dưới rơ-moóc xe đầu kéo được gia cố một thùng kim loại hình trụ dài 230cm, đường kính 6cm, chia thành 2 ngăn. Trong đó, một ngăn đựng nước, ngăn còn lại chứa dầu diesel.

Đây là thủ đoạn được các đối tượng sử dụng nhằm qua mắt lực lượng chức năng tại cửa khẩu để trục lợi từ việc chênh lệch giá xăng dầu giữa 2 nước Việt Nam và Lào.

Xe đầu kéo gia cố thêm thùng kim loại để đưa dầu diesel qua biên giới (Ảnh: Anh Tuấn).

Trước đó, ngày 2/4, tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với lực lượng chức năng cũng phát hiện tài xế Hồ Viết Kham (SN 2000, trú tại xã Triệu Bình, Quảng Trị) có hành vi vận chuyển trái phép dầu qua biên giới.

Kham là tài xế xe đầu kéo mang biển kiểm soát Lào. Trong quá trình làm thủ tục thông quan qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, lực lượng chức năng phát hiện dưới xe đầu kéo do Kham điều khiển được gia cố thêm một thùng kim loại hình trụ, bên trong chứa 1.290 lít dầu diesel, trị giá ước tính gần 50 triệu đồng.