Cảnh sát giải cứu nam sinh tại khách sạn ở Đà Nẵng

Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã kịp thời ngăn chặn vụ "bắt cóc online" nhằm chiếm đoạt tài sản, giải cứu thành công nam sinh viên.

Nạn nhân là T.M.H. (SN 2007), sinh viên tạm trú tại ký túc xá Trường Y dược - Đại học Đà Nẵng, phường Hải Châu.

Nam sinh viên bị "bắt cóc online" được công an giải cứu kịp thời (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Vào khoảng 12h ngày 29/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng nhận được trình báo từ bà N.T.D.C. (SN 1984, trú phường Sơn Trà, Đà Nẵng) về việc con trai bà, T.M.H., bất ngờ rời khỏi ký túc xá.

Sau đó, H. liên lạc với gia đình qua Zalo, thông báo "trúng tuyển học bổng quốc tế" và yêu cầu gia đình phải có 550 triệu đồng trong tài khoản để "chứng minh tài chính". Ngay sau đó, H. mất liên lạc hoàn toàn.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình đã khẩn cấp trình báo cơ quan công an.

Xác định đây là thủ đoạn lừa đảo "bắt cóc online" đang gia tăng nhắm vào học sinh, sinh viên, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng thành lập 5 tổ trinh sát, triển khai truy xét theo nhiều hướng.

Chỉ trong thời gian ngắn, cảnh sát đã xác định được vị trí của nạn nhân tại phòng 502, một khách sạn trên đường Trần Văn Giảng, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. H. được giải cứu kịp thời khi đang bị các đối tượng lừa đảo điều khiển, khống chế tinh thần.

Chiến dịch giải cứu diễn ra an toàn tuyệt đối, bảo đảm tính mạng, sức khỏe và tài sản của nạn nhân, ngăn chặn kịp thời nguy cơ gia đình bị chiếm đoạt số tiền lớn.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố tài liệu, phối hợp với các đơn vị chức năng để mở rộng điều tra, truy vết các đối tượng liên quan nhằm xử lý theo quy định pháp luật.

Công an thành phố Đà Nẵng cho biết thời gian qua, các đối tượng lừa đảo thường xuyên giả danh giáo viên, cán bộ ngoại giao, cơ quan chức năng hoặc tổ chức học bổng quốc tế. Chúng yêu cầu nạn nhân "cách ly thông tin", điều khiển từ xa và tạo áp lực tâm lý để tống tiền gia đình.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ huynh, học sinh, sinh viên cần nâng cao cảnh giác; tuyệt đối không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng theo yêu cầu từ người lạ qua điện thoại, mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc.