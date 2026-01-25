Thông tin về 4 người thương vong trên đường ở Quảng Trị

Ngày 25/1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin danh tính các nạn nhân tử vong trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị vào sáng cùng ngày.

Theo xác minh bước đầu từ cơ quan chức năng, 3 người tử vong, gồm: N.M.T. (SN 2010), N.G.B. (SN 2010), cùng trú tại xã Bắc Trạch và H.T.A. (SN 2008), trú tại phường Đồng Thuận (Quảng Trị).

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Trần Huy).

Lực lượng chức năng cũng xác định người bị thương trong vụ việc là L.V.T. (SN 2009, trú tại xã Bắc Trạch), đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Nguyên nhân vụ việc nêu trên tiếp tục được Công an tỉnh Quảng Trị làm rõ.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 0h30 ngày 25/1, người dân phát hiện 4 người nằm la liệt trên đường Võ Nguyên Giáp nên báo cơ quan chức năng. Trong đó, 3 người tử vong, một người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều vật dụng nghi liên quan vụ việc, như bình xịt hơi cay, dao, vỏ chai bia, xe máy bị hư hỏng...