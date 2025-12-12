Dùng súng AK đe dọa, cướp tài sản của người đi đãi vàng rồi trốn nã 35 năm

Ngày 12/12, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ Đinh Nhiên (SN 1967, trú tại xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị).

Đinh Nhiên là đối tượng bị truy nã về tội Cướp tài sản của công dân và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, theo quyết định ngày 17/3/1989 của cơ quan chức năng.

Đối tượng Đinh Nhiên bị bắt sau 36 năm lẩn trốn (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Theo cơ quan công an, năm 1989, Đinh Nhiên cùng với một số đối tượng dùng súng AK, đạn, lưỡi lê đe dọa, cướp tài sản của những người đi đãi vàng qua lại khu vực bãi Tranh, Quạt của xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Bình Trị Thiên cũ (nay là xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị).

Sau khi thực hiện các vụ cướp tài sản, Đinh Nhiên bỏ trốn khỏi địa phương, cắt đứt mọi liên lạc với người thân. Nhiều lần các lực lượng chức năng triển khai truy tìm thông tin đối tượng Nhiên nhưng không có kết quả.