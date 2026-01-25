Phát hiện 3 người tử vong trên đường ở Quảng Trị

Ngày 25/1, Công an tỉnh Quảng Trị đang làm rõ nguyên nhân 3 người tử vong trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h30 cùng ngày, người dân phát hiện 4 người nằm la liệt trên đường Võ Nguyên Giáp nên báo cơ quan chức năng. Trong đó, 3 người tử vong, một người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Trần Huy).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều vật dụng nghi liên quan vụ việc, như bình xịt hơi cay, dao, vỏ chai bia, xe máy bị hư hỏng...

Vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.