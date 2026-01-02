Gã đàn ông cho một phụ nữ đi nhờ xe rồi trói tay cướp tiền, vàng

Ngày 2/1, thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa), lực lượng chức năng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ một đối tượng có hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 31/12/2025, bà L.T.S. (SN 1959, trú tại phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa) đi bộ từ nhà ra bến xe buýt dọc quốc lộ 1A, bắt xe về nhà con rể ở thôn Đồng Mực, xã Biện Thượng (huyện Vĩnh Lộc cũ, Thanh Hóa). Khi đi, bà S. mang theo 12 triệu đồng tiền mặt.

Lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ Lê Quang Huy (Ảnh: Cắt từ clip Công an cung cấp).

Trong lúc chờ xe buýt, bà S. được Lê Quang Huy (SN 1982, trú tại xã Hà Trung, Thanh Hóa) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 36A-534.92 đến làm quen, trò chuyện và mời lên xe chở về Vĩnh Lộc vì cùng tuyến đường.

Khi di chuyển trên đường, Huy bất ngờ rẽ vào khu vực bãi khai thác đá vắng người, dừng xe rồi dùng dây rút nhựa trói tay bà S., cướp 11 triệu đồng tiền mặt cùng một đôi khuyên tai bằng vàng tây.

Sau khi lấy được tài sản, Huy bỏ lại nạn nhân tại hiện trường rồi rời đi. Bà S. sau đó đã hô hoán và trình báo sự việc với cơ quan công an.

Đến khoảng 21h45 ngày 1/1, tại km 290+930 quốc lộ 1A, thuộc địa bàn phường Quang Trung, Thanh Hóa, Lê Quang Huy đang điều khiển ô tô thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.