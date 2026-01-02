Triệu tập 2 người vụ lao lên xe buýt tấn công tài xế, phụ xe

Mâu thuẫn trong quá trình nhận gửi hàng dẫn đến việc một nhóm người mang theo tuýp sắt lao lên xe buýt đe dọa tài xế và nhân viên bán vé. Công an xã Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Ngày 2/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Xuân Dinh, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lưu, cho biết lực lượng công an xã đã triệu tập nhóm người liên quan đến video lan truyền trên mạng, ghi lại cảnh nhóm người cầm tuýp sắt xông lên xe buýt gây náo loạn.

Hình ảnh nhóm người mang theo hung khí lên xe buýt, có hành vi đe dọa tài xế (Ảnh: Cắt từ clip).

“Công an xã đã triệu tập các đối tượng liên quan. Hiện cơ quan điều tra phối hợp đại diện Viện kiểm sát rà soát hồ sơ, nếu đủ chứng cứ sẽ khởi tố vụ án, nếu không sẽ xử phạt hành chính”, ông Dinh cho biết.

Như Dân trí đã thông tin, vụ việc xảy ra trên xe buýt của nhà xe S.C., chạy tuyến Quỳnh Lưu - thành phố Vinh (cũ) vào trưa 29/12/2025. Camera an ninh trên xe ghi lại cảnh một nhóm người mang tuýp sắt bước lên xe, lớn tiếng đe dọa tài xế và phụ xe.

Trong video, tài xế nhiều lần nhắc nhở: “Trên xe có camera, các anh đừng làm vậy”, nhưng nhóm này vẫn tiếp tục có hành vi gây áp lực.

Video sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của dư luận, nhiều ý kiến lo ngại về mức độ manh động của các đối tượng và sự an toàn của hành khách.

Công an xã Quỳnh Lưu đang phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ của nhóm người liên quan và hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.