Thiếu niên 15 tuổi học hết lớp 1 theo đàn anh vận chuyển hơn 6,4kg ma túy

Ngày 23/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Xồng Bá Rống (SN 2000) và Xồng Bá Cử (SN 2010, cùng trú xã Na Ngoi, Nghệ An) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tối 7/5/2025, Xồng Bá Rống nhận lời vận chuyển lô ma túy cho một người Việt Nam sống tại Lào (không xác định được nhân thân), tiền công 70 triệu đồng.

Ngày hôm sau, Rống rủ Xồng Bá Cử mang ma túy về xuôi để giao cho khách, hứa trả 10 triệu đồng tiền công.

Bị cáo Xồng Bá Rống (bên trái) và Xồng Bá Cử tại phiên tòa (Ảnh: Hoàng Lam).

Ngày 9/5/2025, cả hai mang theo lô ma túy có tổng khối lượng hơn 6,4kg lên xe khách di chuyển xuống thành phố Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, chưa kịp giao ma túy cho khách thì Rống và Cử bị công an bắt quả tang cùng số ma túy kể trên.

Tại phiên tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Riêng bị cáo Cử trình bày do còn ít tuổi, chỉ học hết lớp 1, nhận thức pháp luật hạn chế và ham số tiền 10 triệu đồng tiền công nên đã phạm tội.

Hội đồng xét xử nhận định trong vụ án này bị cáo Xồng Bá Rống giữ vai trò chính nên tuyên phạt tù chung thân.

Bị cáo Xồng Bá Cử đóng vai trò đồng phạm, phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi, bị tuyên phạt 4 năm tù.