Chở gần 30kg ma túy từ Tây Ninh về TPHCM, hai người lĩnh án chung thân

Ngày 12/1, TAND tỉnh Tây Ninh vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Văn Sướng (38 tuổi) và Lý Minh Thương (40 tuổi, cùng ngụ TPHCM) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2024, một người đàn ông sử dụng tài khoản mạng xã hội tên Huỳnh Lam liên hệ với bị cáo Trần Văn Sướng thuê vận chuyển ma túy từ khu vực Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) về TPHCM, với tiền công 60 triệu đồng mỗi lần. Ban đầu, Sướng chưa đồng ý tham gia.

Sướng (đứng) và Thương tại TAND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: K.Đ.).

Đến cuối tháng 9/2024, Huỳnh Lam tiếp tục liên hệ và được Sướng đồng ý. Sau đó, Sướng thuê Lý Minh Thương sử dụng ô tô chở mình đi giao, nhận ma túy.

Khoảng 3h ngày 2/10/2024, Thương chở Sướng đến khu đất trống gần khu công nghiệp tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài để lấy 2 túi xách màu đen chứa ma túy, được cất giấu phía sau cột điện.

Trưa cùng ngày, Huỳnh Lam thông báo cho Sướng giao số ma túy trên cho một người đàn ông (chưa rõ danh tính) tại TPHCM. Sau khi giao hàng trót lọt, Sướng trả công cho Thương 5 triệu đồng và nhận 60 triệu đồng tiền công từ Huỳnh Lam thông qua dịch vụ chuyển tiền.

Đến ngày 5/10/2024, Huỳnh Lam tiếp tục thuê Sướng vận chuyển ma túy. Khoảng 0h ngày 7/10/2024, Thương chở Sướng đến khu vực Cầu Ngang, gần Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, theo vị trí đã được thông báo trước để chờ nhận hàng.

Cả hai bị lực lượng chức năng bắt quả tang cùng số ma túy (Ảnh: K.Đ.).

Khoảng 10 phút sau, một người đàn ông đi xe máy không rõ biển số dừng trước đầu xe của Thương và Sướng, ra hiệu cho cả hai chạy theo. Người này sau đó chỉ dẫn vị trí cất giấu ma túy để Sướng xuống lấy, đồng thời yêu cầu mang số ma túy về giao tại TPHCM.

Tuy nhiên, khi Thương và Sướng đang chở số ma túy trên đến khu vực ấp Long Phi, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu (nay là xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh) thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang.

Khám xét phương tiện, lực lượng chức năng thu giữ 30 bịch nylon chứa gần 30kg ma túy, gồm Ketamine và Methamphetamine.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc, cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội nhằm bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung.

Từ đó, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt hai bị cáo Trần Văn Sướng và Lý Minh Thương mức án tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.