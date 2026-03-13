Đôi nam nữ lĩnh án vì vận chuyển 2kg ma túy từ Campuchia về nước

Ngày 13/3, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên sơ thẩm, xét xử Nguyễn Thị Mỹ Nguyên (25 tuổi, quê An Giang) và Nguyễn Hoàng Giang (22 tuổi, ngụ TPHCM) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Nguyên có chồng là người Trung Quốc và có hai con sinh năm 2019 và 2024. Khoảng tháng 8/2024, Nguyên cùng Giang xuất cảnh sang Campuchia thuê nhà trọ sống chung như vợ chồng.

Nguyên và Giang tại TAND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: T.T.).

Tại Campuchia, Nguyên làm tiếp viên cho một quán karaoke ở TP Bavet (tỉnh Svay Rieng). Trong thời gian này, một người đàn ông Trung Quốc tên A Mẫn thuê Nguyên vận chuyển ma túy về Việt Nam giao cho người của ông ta tại khu vực cầu Hàm Luông (tỉnh Vĩnh Long).

Ngày 5/6/2025, A Mẫn để ma túy trước nhà trọ nơi Nguyên và Giang đang ở, đồng thời nhắn tin cho biết có 2kg cần vận chuyển, tiền công 15 triệu đồng.

Nguyên lấy số ma túy này bỏ vào ba lô cùng một số vật dụng cá nhân rồi cùng Giang đón xe đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam.

Khi qua khu vực kiểm tra, Nguyên đưa ba lô cho Giang đeo và đi qua trước. Lúc Giang đưa ba lô qua máy soi chiếu, lực lượng hải quan phát hiện ma túy nên bắt giữ.

Biết Giang bị bắt, Nguyên thuê taxi về nhà mẹ ruột ở phường Long Phú (An Giang). Đến ngày 13/9/2025, Nguyên đến Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đầu thú.

Theo cơ quan điều tra, tang vật thu giữ trong vụ án gồm gần 1,9kg ketamine và gần 80g các loại ma túy tổng hợp.

Ngoài vụ việc trên, Nguyên còn khai trong tháng 5/2025 đã hai lần nhận ma túy từ A Mẫn đưa về khu vực cầu Hàm Luông (Vĩnh Long) giao cho một người không rõ lai lịch.

Mỗi lần vận chuyển, Nguyên giấu khoảng 200g ketamine trong túi xách mang về Việt Nam. Sau khi giao ma túy, Nguyên được trả công 2 triệu đồng.

Những lần này Giang đều biết nhưng không phản đối. Số tiền thu được từ việc vận chuyển ma túy được cả hai sử dụng cho sinh hoạt chung.

HĐXX xác định Nguyên giữ vai trò chính, thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần nên tuyên phạt mức án tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối với Giang, với vai trò giúp sức cho hành vi phạm tội, tòa tuyên phạt 20 năm tù cùng về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.