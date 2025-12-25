Cựu chủ tịch xã lĩnh án chung thân vì lô hàng cấm "khủng"

Ngày 25/12, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án Vận chuyển trái phép chất ma túy đối với Mùa Bá Vừ (SN 1983, trú xã Na Ngoi, Nghệ An).

Thời điểm bị công an bắt giữ, Mùa Bá Vừ đang là Chủ tịch UBND một xã biên giới thuộc tỉnh Nghệ An.

Theo hồ sơ, ngày 6/1, Vừ được một người đàn ông sống ở Lào (không rõ nhân thân, lai lịch) thuê vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới vào sâu trong nội địa tỉnh Nghệ An, giá 100 triệu đồng.

Bị cáo Mùa Bá Vừ tại phiên tòa (Ảnh: Vĩnh Khang).

Tối 8/1, Vừ nhận hàng, giấu các túi bóng chứa ma túy dưới ghế phụ ô tô, còn ma túy trong bao tải ông ta bỏ vào thùng xe bán tải của mình.

Khoảng 1h ngày 9/1, người đàn ông này điều khiển xe hướng xuống thành phố Vinh (cũ). Vừ và chủ hàng thống nhất giấu số ma túy trên tại một vị trí bên quốc lộ 15, đoạn qua huyện Nam Đàn (cũ).

Tuy nhiên, khi Vừ liên hệ với khách nhận ma túy thì người này đưa ra nhiều lý do, yêu cầu Vừ mang hàng xuống thành phố Vinh giao.

Đến 7h cùng ngày, khi Vừ chở ma túy đi đến đầu thành phố thì bị công an bắt giữ. Khám xét ô tô của Vừ, công an thu giữ 35 gói ma túy tổng hợp, 4 bánh heroin (tổng trọng lượng hơn 22kg).

Tại phiên tòa, bị cáo Mùa Bá Vừ thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Bị cáo thể hiện sự ăn năn, hối hận khi hám lợi khoản tiền công 100 triệu đồng để rồi phải trả cái giá quá đắt.

Xem xét toàn diện vụ án và các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Mùa Bá Vừ chung thân.