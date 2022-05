Thiếu niên 15 tuổi giả công an đến nhà dân thu tiền để chơi game

Thông tin ban đầu, trưa 21/5, Công an phường Hiệp Ninh (TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) nhận tin báo của chủ một tiệm cầm đồ, có hai người đến kiểm tra cơ sở, trong đó một người mặc trang phục công an với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Công an phường Hiệp Ninh nhanh chóng đến tiệm cầm đồ kiểm tra và mời 2 người nghi vấn về trụ sở làm việc.

K. giả công an đi thu tiền để chơi game (Ảnh: công an cung cấp).

Các đối tượng khai tên là K. (SN 2007, ngụ tại huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) và T. (SN 2005, ngụ tại TP Tây Ninh) đồng thời thừa nhận, do thiếu tiền chơi game nên K. nảy sinh ý định mua trang phục giống công an để giả danh lực lượng chức năng, đi kiểm tra, thu tiền.

Ngày 21/5, K. mặc trang phục giống công an cùng T. (mặc thường phục) đến 3 hộ dân ở xã Bàu Năng (huyện Dương Minh Châu) kiểm tra, lấy lý do thu tiền làm đường để thu 200.000 đồng của 2 hộ dân.

Đến trưa 21/5, cả hai đến tiệm cầm đồ (phường Hiệp Ninh) kiểm tra các giấy tờ dịch vụ cầm đồ, định "cá kiếm" ở đây thì bị phát hiện.

Do cả hai đã thực hiện hành vi vi phạm ở xã Bàu Năng (huyện Dương Minh Châu) nên Công an phường Hiệp Ninh chuyển vụ việc để Công an xã Bàu Năng tiếp tục xử lý.