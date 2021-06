"Dắt lưng" 2 tiền án vẫn ung dung đóng giả công an đi lừa đảo

Dân trí Vũ Anh Tuấn thường giới thiệu mình là công an đang đi phá án và yêu cầu các bị hại hợp tác bằng cách giao nộp tài sản có giá trị rồi chiếm đoạt.

Từng có 2 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đối tượng Vũ Anh Tuấn vẫn ung dung đóng giả công an để tiếp tục gây án.

Ngày 2/6, thông tin từ Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An), đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Con Cuông phá chuyên án 421L, bắt giữ đối tượng giả công an chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng bị bắt giữ là Vũ Anh Tuấn (SN 1985, trú tại xã Đặng Sơn, Đô Lương, Nghệ An). Tuấn bị bắt vào chiều ngày 1/6, khi đang ở trên xe khách để rời khỏi Nghệ An.

Vũ Anh Tuấn được xác định là đối tượng giả danh công an, cưỡng đoạt 2 điện thoại di động và hơn 500 nghìn đồng của hai thanh niên huyện Con Cuông vào trưa ngày 29/5.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian cuối tháng 5, Vũ Anh Tuấn đã thực hiện ít nhất 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Hình ảnh của đối tượng Tuấn được camera an ninh ghi lại khi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 thanh niên huyện Con Cuông (Nghệ An) trưa ngày 29/5.

"Đối tượng Tuấn từng có 2 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Điều tra ban đầu cho thấy đối tượng thường mặc đồ dân sự, đến các khu nhà trọ hoặc tìm cách tiếp cận người dân, đặc biệt là học sinh, giới thiệu thuộc lực lượng phòng chống ma túy hoặc cảnh sát hình sự, đang tham gia phá án.

Đối tượng thông báo nạn nhân có liên quan đến vụ việc, yêu cầu phối hợp điều tra bằng cách giao nộp điện thoại, tài sản có giá trị. Để tránh sự truy tìm, đối tượng thường yêu cầu nạn nhân cung cấp mật khẩu, thoát các cài đặt bảo mật, sau đó chở nạn nhân đến chỗ vắng rồi bỏ đi cùng tài sản chiếm đoạt được", nguồn tin của Dân trí cho hay.

Bước đầu, tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Anh Sơn, Vũ Anh Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Chuyên án đang tiếp tục được Công an huyện Anh Sơn phối hợp Công an huyện Con Cuông điều tra mở rộng.

Hoàng Lam