Gã đàn ông không nghề nghiệp giả công an nhận "chạy án"

Dân trí Nguyễn Văn Huấn tự giới thiệu là cán bộ công an hình sự, có thể giúp bà K. "chạy án" cho chồng. Người đàn ông này đã 6 lần yêu cầu bà K. đưa tổng cộng 260 triệu để "lo công việc".

Công an rởm Nguyễn Văn Huấn tại phiên tòa.

Ngày 22/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Huấn (SN 1982, trú xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, trong quá trình giải quyết một vụ việc liên quan đến vụ tai nạn giao thông, Nguyễn Văn Huấn biết một người tên H., là cán bộ Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An. Sau đó, Huấn tự giới thiệu với nhiều người mình tên H., làm công an.

Vào tháng 11/2020, một người quen của Huấn nhờ giúp đỡ bà Trần Thị K.- vợ của một bị can trong vụ án "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới", "Vận chuyển hàng cấm". Huấn nhận lời sẽ giúp chồng bà K. không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chỉ trong vòng một tháng, Nguyễn Văn Huấn đã 6 lần yêu cầu bà K. đưa tiền để "lo công việc", với tổng số tiền là 260 triệu đồng. Sau thời gian chờ đợi, thấy Huấn không lo được việc như cam kết, cuối tháng 12/2020, bà K. yêu cầu Huấn trả lại tiền.

Sau nhiều lần nạn nhân thúc ép, Huấn đã trả lại toàn bộ số tiền nhưng "xin" lại 20 triệu đồng mua xăng xe đi lại. Khi biết bà K. làm đơn tố cáo, Nguyễn Văn Huấn đã đến công an đầu thú.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Huấn thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Huấn 7 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, do bị cáo đã khắc phục nên tòa không xem xét.

Hoàng Lam