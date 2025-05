Đột nhập nhà dân, phá két sắt trộm hơn 600 triệu đồng

Ngày 9/5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã vừa bắt giữ Rlan Plưr (SN 1989, trú tại làng Broach 1, xã A Dơk, huyện Đak Đoa) là nghi phạm thực hiện vụ trộm hơn 600 triệu đồng tại xã An Phú, thành phố Pleiku.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 29/4, Plưr đột nhập vào nhà bà M., tại thôn 1, xã An Phú, thành phố Pleiku để trộm cắp tài sản.

Rlan Plưr cùng tang vật (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Sau khi lấy chiếc điện thoại đặt trên nóc tủ lạnh, Plưr tiếp tục phá khóa cửa phòng ngủ lấy 1,5 triệu đồng. Chưa dừng lại, đối tượng cạy két sắt lấy 5,3 lượng vàng 24K và 60 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị mất hơn 600 triệu đồng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng.

Đến 23h30 ngày 5/5, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum bắt giữ Plưr khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Kon Tum. Tại cơ quan công an, Plưr khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đối tượng còn thừa nhận đã thực hiện một vụ trộm cắp tài sản trị giá khoảng 81 triệu đồng tại nhà anh H., trú tại xã Ia Kênh, thành phố Pleiku vào ngày 3/4.