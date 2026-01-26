Bắt kẻ trộm tiền mừng cưới ở Tây Ninh

Ngày 26/1, Công an phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh, đang tạm giữ Kiến Hữu Tín (37 tuổi, ngụ phường Long An) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều 14/1, Công an phường Khánh Hậu nhận trình báo của bà L.T.N. về việc gia đình bị mất trộm khi tổ chức đám cưới vào trưa cùng ngày tại kho hàng trên quốc lộ 1, khu phố Nhơn Cầu, phường Khánh Hậu.

Hình ảnh Tín trộm tiền đám cưới ở Tây Ninh (Ảnh: H.D.).

Theo tường trình của bà N., thùng đựng tiền mừng cưới được đưa vào phòng riêng và có người trông coi. Khoảng 15h30, khi người trông coi rời khỏi phòng, kẻ gian đã lẻn vào lấy trộm khoảng 60 phong bì tiền mừng cưới.

Trích xuất dữ liệu camera giám sát, gia đình bà N. phát hiện một người đàn ông lẻn vào phòng, dùng vật cứng đập vỡ thùng đựng tiền. Người này cho các phong bì vào túi nilon rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Công an phường Khánh Hậu phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Tây Ninh) vào cuộc điều tra và xác định Tín là nghi phạm.

Bước đầu, Tín khai trưa 14/1, người này lái xe máy quanh khu vực phường Khánh Hậu để tìm cơ hội trộm cắp. Khi phát hiện tiệc cưới ven quốc lộ 1, Tín trà trộn vào bên trong, tìm kiếm thùng tiền mừng.

Lợi dụng lúc không có người trông coi, Tín lẻn vào phòng, dùng đá đập vỡ thùng đựng tiền để lấy trộm phong bì mừng cưới. Sau đó, Tín chạy xe đến nơi vắng, lấy tiền và bỏ lại phong bì.

Tổng số tiền Tín trộm cắp là 93 triệu đồng. Nghi phạm chuyển một phần cho bạn gái mua trang sức và điện thoại iPhone.