Thanh niên trộm 156 iPad của doanh nghiệp rồi lẩn trốn qua nhiều tỉnh

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, đại diện Công ty TNHH điện tử BYD Việt Nam vừa gửi thư cảm ơn Phòng Cảnh sát hình sự vì kịp thời điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản lớn xảy ra tại doanh nghiệp, thu hồi và trao trả phần lớn tang vật bị mất.

Cuối tháng 9 vừa qua, Công ty BYD phát hiện bị mất hơn 150 máy tính bảng iPad các loại, trị giá hơn 1 tỷ đồng nên báo công an.

Công ty BYD Việt Nam bị mất hơn 150 máy tính bảng iPad các loại, trị giá hơn 1 tỷ đồng (Ảnh minh họa: Thế Anh).

Nhận thấy vụ án có tính chất phức tạp, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự giao tổ công an địa bàn huy động 100% cán bộ, chiến sĩ tập trung điều tra, truy xét đối tượng.

Công an nhanh chóng xác định Nguyễn Hải Nam (29 tuổi, trú ở xã Đào Xá, Phú Thọ) là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp. Đối tượng này bỏ trốn qua nhiều tỉnh phía Bắc, liên tục thay đổi nơi ở để tránh bị phát hiện.

Sau gần 10 ngày, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Công an xã Bình Gia (tỉnh Lạng Sơn) bắt giữ Nam khi đối tượng lẩn trốn tại thôn Tòng Chu.

Đối tượng Nguyễn Hải Nam tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, Nam thừa nhận trộm cắp 156 chiếc iPad với giá trị trên 1 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã thu hồi được số tài sản trị giá hơn 500 triệu đồng và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hải Nam về hành vi Trộm cắp tài sản theo khoản 4 Điều 173 Bộ luật Hình sự.