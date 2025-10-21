Trữ đông 38 tấn thịt lợn chết, nhiễm dịch tả châu Phi chờ bán ra thị trường

Tối 21/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Văn Phòng (60 tuổi, trú ở xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) về hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Ông Phòng bị cáo buộc có hành vi giết mổ, trữ đông gần 38 tấn thịt lợn nhiễm virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi để chuẩn bị bán ra thị trường.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định khởi tố bị can Phan Văn Phòng - người mặc áo phông trắng (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, nhiều hộ chăn nuôi đã tìm cách giấu dịch, bán tháo lợn nhiễm bệnh với giá rất rẻ. Việc này tạo điều kiện thuận lợi để các đầu nậu, gian thương thu gom lợn bệnh để giết mổ, cấp đông; đợi khi dịch qua đi, nguồn cung khan hiếm sẽ đưa thịt lợn đã cấp đông ra thị trường tiêu thụ.

Một số đối tượng còn bí mật vận chuyển lợn bệnh từ vùng có dịch đến nơi không có dịch để tiêu thụ. Công an nhận định hành vi này không chỉ làm tăng nguy cơ bùng phát dịch ở địa bàn mới mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thịt lợn bẩn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thu giữ tại lò giết mổ lợn của ông Phan Văn Phòng (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện cơ sở giết mổ của ông Phan Văn Phòng có dấu hiệu giết mổ, trữ đông số lượng lớn thịt lợn nghi nhiễm bệnh. Một tổ công tác đã tiến hành kiểm tra cơ sở giết mổ tại xã Vĩnh Hưng.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện nhiều khối thịt và da lợn có dấu hiệu biến đổi màu sắc, mẩn đỏ, được cất trữ tại 5 kho lạnh với tổng trọng lượng gần 38 tấn.

Hàng chục tấn thịt lợn bẩn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được ông Phan Văn Phòng trữ đông, chờ tung ra thị trường (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả giám định của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Phú Thọ xác định các mẫu bệnh phẩm thu giữ được đều dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Đối tượng Phan Văn Phòng khai nhận từ tháng 4 đến nay đã thu mua với giá rẻ hoặc xin lợn chết, lợn bệnh từ các hộ dân trong và ngoài xã Vĩnh Hưng mang về xẻ thịt, tích trữ trong kho lạnh để chờ bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.