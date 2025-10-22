Khởi tố Giám đốc Công ty cổ phần dược Bảo Khánh

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phạm Mạnh Hiền, Giám đốc Công ty cổ phần dược Bảo Khánh (khu 9 Võ Lao, xã Đông Thành, Phú Thọ) và Trần Tiến Hảo (kế toán công ty) về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo khoản 1, Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ ngày 25/12/2023 đến 17/9/2025, công ty này đã thực hiện hành vi bán trái phép 12 liên hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi khống là 64 triệu đồng, thu lợi bất chính 3,5 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thông báo quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Mạnh Hiền (Ảnh: Đông Thành).

Công an khuyến cáo các công ty, doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hóa đơn, chứng từ, thuế, tài chính và kế toán. Tuyệt đối không tiếp tay cho các hành vi gian lận, mua bán hóa đơn khống để trục lợi.

Thời gian tới, công an địa phương này tiếp tục tăng cường nắm tình hình, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.