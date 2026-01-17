Tài xế taxi chở 2.000 bao thuốc lá lậu ở Tây Ninh

Ngày 17/1, Trạm CSGT Trảng Bàng (Phòng CSGT, Công an tỉnh Tây Ninh) vừa bàn giao vụ vận chuyển thuốc lá lậu cho công an địa phương điều tra, xử lý theo quy định.

Khoảng 21h30 ngày 16/1, Tổ tuần tra số 2 thuộc Trạm CSGT Trảng Bàng làm nhiệm vụ trên quốc lộ 22, đoạn qua xã Gò Dầu, Tây Ninh.

Tài xế taxi chở thuốc lá lậu ở Tây Ninh bị CSGT bắt giữ (Ảnh: N.H.).

Lúc này, tổ công tác phát hiện xe taxi mang biển số 60H-330.23 có biểu hiện nghi vấn, liền dừng phương tiện kiểm tra.

Lực lượng chức năng phát hiện cốp xe taxi có 4 thùng carton được dán kín, bên trong chứa 200 hộp thuốc lá ngoại nhập lậu (2.000 bao). Trong đó, có 100 hộp nhãn hiệu Jet và 100 hộp nhãn hiệu Hero.

Tài xế taxi không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên.

Trạm CSGT Trảng Bàng đã phối hợp với Công an phường Gò Dầu lập biên bản vụ việc, niêm phong toàn bộ tang vật. Phương tiện cùng số thuốc lá lậu đã được bàn giao cho Công an phường Gò Dầu để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.