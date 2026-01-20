Bỏ chạy khi bị phát hiện chở pháo hoa lậu ở Tây Ninh

Ngày 20/1, Đồn Biên phòng Kà Tum (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) thông tin về việc bắt giữ gần 100kg pháo hoa tại khu vực biên giới.

Nam thanh niên vận chuyển pháo hoa ở Tây Ninh bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: N.H.).

Trước đó, rạng sáng 16/1, tại khu vực ấp Đông Lợi (xã Tân Đông), Đồn Biên phòng Kà Tum phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức mật phục, phát hiện hai người đi trên hai xe máy, hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

Phát hiện tổ công tác, một người đã bỏ chạy, để lại xe máy mang biển số 70K5-3521. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có một thùng carton và một bao tải màu đỏ, bên trong chứa khoảng 46kg pháo hoa.

Tổ công tác tiếp tục truy đuổi và bắt giữ người còn lại tên P.H.T. (SN 1997, quê Đồng Nai), lái xe máy mang biển số 93P2-150.82, chở theo khoảng 46kg pháo hoa.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản phạm tội quả tang, đưa người cùng tang vật, phương tiện về đồn để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.