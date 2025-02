Nhóm người hành hung nam thanh niên sau va chạm giao thông ở Bình Dương

Tối 16/2, người dùng mạng xã hội chia sẻ clip dài gần 1 phút, ghi lại cảnh một nam thanh niên bị một nhóm người tấn công giữa đường.

Theo nội dung trong clip, nhóm 5 người dùng tay, chân đấm đá liên tiếp vào mặt một nam thanh niên. Một trong số nhóm người này còn dùng mũ bảo hiểm tấn công nạn nhân.

Nam thanh niên ngã xuống đất nhưng vẫn bị tấn công (Ảnh cắt từ clip).

Bị cả nhóm tấn công, nam thanh niên ngã xuống đường, nhưng nhóm này vẫn không buông tha mà tiếp tục đấm, đá liên tiếp vào mặt. Thời điểm diễn ra vụ việc có nhiều người qua lại, nhưng không ai dám vào giúp đỡ nạn nhân.

Nhóm người chỉ rời đi sau khi có 2 người đàn ông vào can ngăn. Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h10 ngày 16/2 trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An, giáp ranh với phường Tân Bình, TP Dĩ An (Bình Dương).

Trước khi xảy ra vụ việc, nam thanh niên bị đánh được cho là đã xảy ra va chạm giao thông với nhóm người trên. Sau khi hai bên có lời qua tiếng lại, nhóm người đã tấn công anh này.

Sáng 17/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương) cho biết đã nắm thông tin vụ việc và đang xác minh, làm rõ.