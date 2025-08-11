Cô gái bị thanh niên hành hung ở chung cư: "Tôi vẫn đau đầu và hoảng sợ"

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 9/8, cô gái N.T.T. (SN 1997, trú tại chung cư Sky Central, phường Phương Liệt, Hà Nội) bị một nam thanh niên xăm trổ tên là Đặng Chí Thành (31 tuổi) hành hung tại sảnh chung cư phải nhập viện điều trị.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Chí Thành để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hoang mang, sợ hãi

Tối 10/8, chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị N.T.T. - nạn nhân - cho biết, sức khỏe chưa ổn định do vùng đầu bị đau nhức, cánh tay phải không thể nhấc lên. Bác sĩ đã chỉ định cho bệnh nhân chụp CT lại vùng đầu để kiểm tra kỹ lưỡng tổn thương bên trong.

Ngoài nỗi đau về thể chất, nạn nhân bị sang chấn tâm lý, chưa hết bàng hoàng do chịu những cú đánh liên tiếp vào đầu.

“Nghi phạm bất ngờ lao vào đánh và đe dọa giết cả nhà khiến tôi rất hoang mang, sợ hãi", chị T. nghẹn ngào nói.

Nạn nhân T. phải nhập viện sau khi bị đánh tối 9/8 (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo lời nạn nhân, nguồn cơn của sự việc bắt đầu vào tối 4/8. Thời điểm đó, chị đưa con trai xuống chơi tại sân chung cư.

"Từ xa, tôi thấy con của nghi phạm không muốn chơi cùng con mình. Sau khi nghe người vợ lớn tiếng: "Con của cô không thích chơi với cháu", tôi chạy lại bế con lên căn hộ", chị T. nhớ lại.

Nạn nhân cho biết, giữa hai đứa trẻ không xảy ra va chạm, con của nghi phạm không bị ngã và bản thân không đánh hay xúc phạm cháu bé. Tuy nhiên, vợ của nghi phạm vẫn yêu cầu phải xin lỗi.

Sau khi đánh nạn nhân, nghi phạm Đăng Chí Thành tiếp tục lớn tiếng đe doạ gia đình chị T. (Ảnh: Chụp màn hình).

Tối 9/8, khi chị T. đưa con xuống sảnh, vợ nghi phạm tiếp tục yêu cầu xin lỗi và lập tức gọi chồng can thiệp. Sau vài câu tranh cãi, người đàn ông lao vào hành hung nạn nhân. Camera giám sát ghi lại toàn bộ sự việc khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Mong xử lý nghiêm

Túc trực cả ngày bên giường bệnh, bà Ng. (SN 1975, mẹ của chị T.) lo lắng cho tình hình sức khoẻ của con gái, sau khi bác sĩ khuyến cáo phải theo dõi sát sao vùng não của nạn nhân thêm một thời gian nữa.

Thời điểm hiện tại, bà còn canh cánh nỗi lo cho sự an toàn của gia đình do nghi phạm đã biết địa chỉ căn hộ.

"Những ngày qua, gia đình tôi chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết. Mỗi lần nghe chuông báo có khách, cả nhà không dám mở cửa do sợ gặp nguy hiểm", bà Ng. nói.

Mẹ của nạn nhân biết sự việc xảy ra tối 4/8, hoàn toàn không ngờ câu chuyện giữa hai đứa trẻ nô đùa bị đẩy đi quá xa.

Bà Ng. kể, tối 9/8, vừa đi làm về, bà nhận được cuộc gọi của con gái báo tin bị một người đàn ông đánh. Tức tốc chạy xuống sảnh, người phụ nữ nhìn thấy T. bật khóc do bị hành hung không thương tiếc.

"Ban đầu, tôi nghĩ con gái bị người đàn ông kia tát vào mặt. Sau khi xem toàn bộ đoạn video, tôi sốc và phẫn nộ trước hành vi của nghi phạm. Chưa bàn đến chuyện đúng sai, hành động đánh phụ nữ hoàn toàn không thể chấp nhận được", bà Ng. bày tỏ nỗi bức xúc.

Được biết, bà Ng. có 3 con gái, trong đó nạn nhân T. là con thứ hai. Cách đây 1 tháng, nhân dịp nghỉ hè, hai mẹ con chị T. rời quê chồng ra Hà Nội chơi. Gia đình vừa đi du lịch về thì xảy ra sự việc đau lòng.

Hiện, bà Ng. mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra kỹ lưỡng, xét xử nghiêm minh để răn đe, tránh những người khác bị hành hung vô cớ.