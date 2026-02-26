Thanh niên đột nhập nhà một phụ nữ trộm 15 chỉ vàng

Ngày 26/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Hữu Trí (SN 2002, trú tại thôn Trung Thượng, xã Quế Sơn, Đà Nẵng) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Ngày 22/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin tố giác tội phạm của bà D.T.N. (SN 1969, trú tại xã Quế Sơn, Đà Nẵng) về việc bị trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Hữu Trí tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Khoảng 9h30 cùng ngày, ông D.T. (SN 1964, trú cùng thôn) phát hiện một nam thanh niên lục lọi trong phòng ngủ nhà bà N. nên tri hô truy đuổi. Đối tượng chạy ra rẫy keo phía sau nhà rồi tẩu thoát bằng xe máy. Bà N. phát hiện mất 15 chỉ vàng, trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương rà soát đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Chỉ sau 6 giờ truy xét, lực lượng cảnh sát đã xác định Trí là thủ phạm.

Qua đấu tranh, Trí khai nhận do cần tiền tiêu xài và chơi cá cược trực tuyến nên nhiều lần đột nhập nhà bà N. bằng cách dùng dây thép tháo cửa sổ, bẻ song sắt để vào trong.

Các tài sản chiếm đoạt được, Trí mang bán tại các tiệm vàng trên địa bàn, nộp tiền vào tài khoản ngân hàng để chơi game và tiêu xài.

Ngoài vụ việc trên, Trí còn khai nhận trước đó đã trộm cắp tài sản của ông T.T. (SN 1964, trú tại thôn Trung Thượng, xã Quế Sơn, Đà Nẵng) gồm tiền mặt và trang sức vàng, tổng tài sản khoảng 50 triệu đồng.