Đối tượng bị truy nã đặc biệt lộ diện khi liên lạc với gia đình dịp Tết

Ngày 26/2, Công an xã Phù Mỹ Nam (Gia Lai) cho biết đã vận động đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Tiến Sĩ (SN 1993, trú tại địa phương) ra đầu thú, bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ngãi xử lý theo quy định.

Theo hồ sơ, ngày 20/2/2025, Nguyễn Tiến Sĩ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố về tội Cố ý gây thương tích. Sau đó, Sĩ bỏ trốn khỏi địa phương, gây khó khăn cho công tác điều tra. Ngày 3/2/2026, Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định truy nã đặc biệt đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Tiến Sĩ ra đầu thú sau khi được Công an xã Phù Mỹ Nam (tỉnh Gia Lai) vận động (Ảnh: Công an xã Phù Mỹ Nam).

Nhận định Nguyễn Tiến Sĩ có thể liên lạc với gia đình dịp Tết Bính Ngọ 2026, Công an xã Phù Mỹ Nam phối hợp lực lượng an ninh trật tự cơ sở bám địa bàn, gặp gỡ người thân tuyên truyền, vận động. Ngày 24/2, Sĩ đã đến Công an xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai đầu thú.

Tại cơ quan công an, Sĩ khai nhận sau khi gây án đã lẩn trốn qua nhiều địa phương. Được gia đình và lực lượng chức năng động viên, đối tượng nhận thức sai phạm và quyết định đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.