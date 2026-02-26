Nhóm trộm vứt két sắt xuống sông khi bị phát hiện

Ngày 26/2, Công an phường An Hải, Đà Nẵng thông tin đã làm rõ nhóm thanh thiếu niên gây ra các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Ba đối tượng được xác định gồm: L.H.A.T. (SN 2011), V.T.B. (SN 2011) và P.Q.H. (SN 2008), đều trú tại phường Sơn Trà, Đà Nẵng.

Trước đó, Công an phường An Hải nhận được tin báo về việc liên tiếp xảy ra 2 vụ trộm cắp tài sản do một nhóm thanh thiếu niên thực hiện với phương thức, thủ đoạn manh động. Lực lượng chức năng đã khẩn trương truy xét, rà soát địa bàn, tổ chức mật phục và theo dõi các đối tượng nghi vấn.

Nhóm đối tượng chỉ nơi vứt bỏ công cụ gây án (Ảnh: Công an phường An Hải).

Đến khoảng 10h ngày 25/2, Công an phường An Hải đã xác định, đưa 3 đối tượng trên về trụ sở làm việc. Trước tài liệu và chứng cứ, các đối tượng đã thừa nhận thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn phường An Hải.

Cụ thể, rạng sáng 22/2, nhóm này đã sử dụng tua vít cạy cửa một cơ sở kinh doanh trên đường Dương Đình Nghệ, trộm cắp một két sắt. Sau đó, chúng mang két sắt ra khu vực bờ sông gần cầu Rồng để đập phá lấy tiền.

Khi bị người dân phát hiện, các đối tượng đã vứt két sắt xuống sông và chỉ kịp lấy gần 3,8 triệu đồng. Tổng tài sản trong két sắt theo trình báo của bị hại là khoảng 27 triệu đồng.

Tiếp đó, rạng sáng 25/2, nhóm đối tượng tiếp tục dùng xà beng cạy cửa một quán cà phê trên đường Dương Đình Nghệ, trộm cắp gần 3,8 triệu đồng. Sau khi lấy được tiền, chúng di chuyển đến bãi đất trống trên đường Trần Hưng Đạo (gần cầu Sông Hàn) để chia tiền và vứt bỏ công cụ gây án.

Công an đã thu giữ 7,5 triệu đồng là tang vật bị các đối tượng chiếm đoạt trong 2 vụ việc, cùng các đồ vật liên quan. Công an phường An Hải đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.