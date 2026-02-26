Nam thanh niên vào nhà khống chế cụ bà cướp vàng

Ngày 26/2, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin đơn vị chức năng đã bắt giữ Hồ Tất Tân Toàn (SN 2001, trú tại khu phố 5, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Khoảng 23h50 ngày 24/2, Toàn đột nhập vào nhà bà P.T.M. (80 tuổi, trú tại khu phố 5, phường Đông Hà), dùng vũ lực đe dọa, khống chế nạn nhân ngay trên giường để cướp đôi bông tai bằng vàng 24k và hơn 1 triệu đồng tiền mặt. Sau khi gây án, Toàn bỏ trốn.

Đối tượng Toàn tại cơ quan công an (Ảnh: Trần Khôi).

Nắm thông tin, Công an phường Đông Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị vào cuộc truy xét, bắt giữ đối tượng Toàn.

Tại cơ quan điều tra, Toàn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan công an đã thu giữ các tang vật liên quan, gồm đôi bông tai vàng 24k và hơn 1 triệu đồng tiền mặt.