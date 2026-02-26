Nhóm thanh thiếu niên vô cớ chém người trên đường rạng sáng mùng 1 Tết

Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã làm rõ nhóm đối tượng thanh thiếu niên liên quan đến vụ án Gây rối trật tự công cộng, xảy ra vào rạng sáng 17/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố.

Theo điều tra, khoảng 0h ngày 17/2, Đ.V.N. (16 tuổi, trú tại phường Thanh Khê, Đà Nẵng) rủ nhóm bạn khoảng 20 thanh thiếu niên sử dụng 10 xe máy, nhiều xe đã tháo biển kiểm soát, chạy thành đoàn với tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, di chuyển qua các tuyến Nguyễn Tất Thành, Điện Biên Phủ, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Tri Phương…

Nhóm thanh thiếu niên bị khởi tố (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Khi đến khu vực đường Lý Thái Tông, N. lấy 4 dao tự chế dài khoảng 1m phát cho H.K.Q. (19 tuổi), M.T. (16 tuổi), N.N.K. (18 tuổi) và tự giữ một dao. Một số đối tượng khác mang theo bình xịt hơi cay.

Đến khoảng 2h30 cùng ngày, trên đường Nguyễn Tất Thành, nhóm của N. gặp nhóm thanh thiếu niên khác. Cho rằng bị “nhìn đểu”, nhóm này quay xe truy đuổi, dùng dao chém H.N.Y. (20 tuổi) đứt gân tay phải.

Trong lúc bỏ chạy, L.C.T. (18 tuổi) điều khiển xe máy chở T.M.H. (18 tuổi) tông vào ô tô đang đỗ bên đường. Hậu quả, T. bị gãy một phần xương quay, đứt gân tay phải; H. bị thương ở cổ chân.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 4 dao tự chế cùng nhiều xe máy liên quan.

Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố H.K.Q. và Đ.V.N. về tội Gây rối trật tự công cộng.

Ngày 25/2, cơ quan công an tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng 19-22 tuổi cùng trú tại Đà Nẵng, gồm: L.Đ.D.A., N.V.N., L.T.N.H., P.N.H.D. và M.Đ.T..