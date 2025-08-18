Thanh niên cầm cố xe, dựng chuyện bị chặn cướp ở TPHCM

Ngày 18/8, Công an phường Bình Cơ, TPHCM, đã lập hồ sơ, xử lý Huỳnh Văn Ngoan (SN 2002, ngụ tỉnh Tây Ninh) do báo tin giả bị hai người chặn đường cướp xe để vợ và người thân đi trình báo.

Theo Công an phường Bình Cơ, khoảng 22h ngày 16/8, Công an phường tiếp nhận tin báo của anh Huỳnh Minh L. (SN 1988, ngụ tỉnh Tây Ninh) trình báo về việc cháu ruột anh là Huỳnh Văn Ngoan bị 2 đối tượng chặn xe tại đoạn đường vắng ở phường Bình Cơ và cướp mất xe máy hiệu Suzuki Raider vào lúc 19h ngày 16/8.

Huỳnh Văn Ngoan tại cơ quan công an (Ảnh: Công an phường Bình Cơ).

Tiếp nhận tin báo, Công an phường đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM điều tra, xác minh nội dung vụ việc.

Qua xác minh, công an nhận định không có sự việc cướp xảy ra tại phường Bình Cơ. Sự thật là Ngoan không có tiền tiêu xài, nên khoảng 15h30 ngày 16/8, anh ta đem xe đến tiệm cầm đồ ở phường Tân Hiệp để cầm cố với số tiền 14 triệu đồng.

Để che giấu việc cầm xe, Ngoan điện thoại cho vợ nói rằng mình bị 2 người chặn đường cướp mất xe. Đồng thời, Ngoan nói với người thân rằng mình bị đánh nên nhờ người thân đưa đến bệnh viện để điều trị rồi trình báo với Công an phường Bình Cơ.

Công an đã mời Ngoan lên cơ quan công an để làm việc. Tại đây, Ngoan đã khai nhận toàn bộ hành vi báo tin giả của mình.