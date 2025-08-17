Cảnh sát chặn hàng chục thanh thiếu niên đua xe trái phép ở TPHCM

Ngày 17/8, Đội Cảnh sát giao thông số 2 phối hợp với Tổ phòng chống đua xe thuộc Phòng Cảnh sát giao thông TPHCM kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên tổ chức đua xe trái phép ở xã Phước Hải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Cảnh sát giao thông làm việc với nhóm thanh thiếu niên đua xe trái phép ở xã Phước Hải (Ảnh: Lam Giang).

Khoảng 23h20 ngày 16/8, qua công tác nắm thông tin, tổ công tác phát hiện 24 nam, nữ (16-22 tuổi) đi trên 21 xe máy, tụ tập đua xe trái phép tại bờ kè xã Phước Hải. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng ngăn chặn, đưa người cùng phương tiện về trụ sở làm việc.

Qua kiểm tra, cảnh sát giao thông phát hiện các phương tiện đều đã thay đổi kết cấu, độ pô, tháo gương chiếu hậu, lắp phụ tùng không đảm bảo an toàn. Thời điểm kiểm tra, một số người sử dụng khẩu trang che biển số nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Nhà chức trách xác định, trước đó, nhóm này lên mạng xã hội hẹn nhau tụ tập tại Long Thành (tỉnh Đồng Nai), sau đó chạy trên quốc lộ 51, 55 đi xã Phước Hải. Trong quá trình di chuyển, nhóm thanh thiếu niên chạy với tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ hành vi của từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.