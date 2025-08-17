Người phụ nữ bị 2 vợ chồng đánh tại chung cư ở TPHCM

Ngày 17/8, Công an phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ) đang điều tra vụ người phụ nữ 60 tuổi tố bị cặp vợ chồng hành hung tại chung cư Sunwah Pearl, trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Theo đơn tố cáo của bà N.T.B.T. (60 tuổi), vụ việc xảy ra vào chiều 14/7, khi bà T. đang ngồi nói chuyện cùng bạn tại sảnh chung cư thì bị cặp vợ chồng đến chỉ vào mặt.

Tiếp đó, cặp vợ chồng lao vào tấn công khiến bà T. bị sưng mắt, chảy máu miệng. Sự việc chỉ dừng lại khi bảo vệ chung cư và người dân xung quanh can ngăn. Sau khi cặp vợ chồng rời đi, bà T. được đưa đến bệnh viện sơ cứu, cầm máu.

Camera ghi cảnh nhóm người hành hung bà T. (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo bà T., 2 vợ chồng đánh bà tên là T. (38 tuổi) và P. (37 tuổi), sống đối diện căn hộ của bà. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình sinh sống.

Công an phường Thạnh Mỹ Tây cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã vào cuộc điều tra. Lực lượng chức năng đã đưa bà T. đi giám định thương tích và đang chờ kết quả để có hướng xử lý.