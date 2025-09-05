Thanh niên Ấn Độ giấu 362 viên kim cương khi nhập cảnh qua Tân Sơn Nhất

Ngày 5/9, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Dapale Alkesh Kashinath (28 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) 7 năm tù về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Bị cáo Dapale Alkesh Kashinath tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Kashinath khai là nhân viên của Công ty Sun Rays (ở Mumbai, Ấn Độ) từ năm 2017, với mức lương khoảng 25.000 rupee/tháng (tương đương 7,5 triệu đồng). Công ty do Pratik Kirit Mehta làm chủ, chuyên kinh doanh kim cương.

Theo chỉ đạo của Mehta, bị cáo Kashinath nhiều lần vận chuyển kim cương từ Ấn Độ sang Việt Nam, mỗi chuyến được trả công khoảng 10.000 rupee (tương đương 3 triệu đồng).

Ngày 25/10/2024, Kashinath mang 350 viên kim cương đến Hong Kong sau đó nhận thêm 12 viên tại đây rồi nhập cảnh Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng không khai báo hải quan việc mang theo kim cương.

Kết quả giám định kết luận số kim cương bị thu giữ là kim cương thiên nhiên, giá trị gần 8,5 tỷ đồng.

Nhà chức trách xác định, từ tháng 4/2024 đến khi bị bắt, Kashinath đã thực hiện khoảng 6-7 chuyến vận chuyển, giao kim cương cho nhiều khách hàng tại Việt Nam, nhưng không lưu thông tin người nhận nên không có căn cứ xử lý.