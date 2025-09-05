Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam lập công ty “bình phong” để nhập lậu lò nướng

Bị can Phạm Văn Tam (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Asanzo ) vừa bị truy tố về tội Buôn lậu và Trốn thuế.

Theo cáo trạng, từ ngày 13/8/2019 đến 7/10/2019, đoàn thanh tra Cục Thuế TPHCM (nay là Chi cục Thuế khu vực II) đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 7/2019 tại Công ty Asanzo.

Sau đó, cơ quan thuế chuyển hồ sơ cho Công an TPHCM điều tra theo thẩm quyền và xác định Công ty Asanzo đã có hành vi trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng.

Nhập lậu 1.300 chiếc lò nướng

Ngoài hành vi trên, ông Tam còn bị cáo buộc dùng Công ty Sa Huỳnh để nhập lậu 1.300 chiếc lò nướng cho Công ty Asanzo.

Ông Tam trước khi bị khởi tố (Ảnh: N.T.).

Theo đó, ngày 5/9/2018, Công ty Sa Huỳnh mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa tại Cảng ICD Phước Long 3, TPHCM. Nội dung lô hàng khai báo gồm 970 nắp đậy bằng nhựa của lò nướng thủy tinh, 940 chậu thủy tinh của lò nướng thủy tinh, 118 thiết bị đếm thời gian của lò nướng thủy tinh, 1.060 tay cầm bằng nhựa của lò nướng thủy tinh, 1.120 vỉ nướng (tình trạng hàng hóa: mới 100%, xuất xứ: Trung Quốc, trị giá hàng hóa 212 triệu đồng).

Chữ ký và con dấu trên bộ tờ khai nhập khẩu, chứng từ liên quan đều mang tên Huỳnh Thị Sa Quôl (Giám đốc Công ty Sa Huỳnh) và đóng dấu tròn của công ty. Lô hàng được phân luồng vàng, sau đó chuyển kiểm tra thực tế 100%.

Kết quả kiểm tra hải quan, xác định lô hàng là 1.300 bộ lò nướng thủy tinh nguyên chiếc nhãn hiệu Asanzo, đồng bộ tháo rời, tình trạng mới 100%, không thể hiện xuất xứ hàng hóa, là hàng hóa nhập khẩu có điều kiện (trước khi nhập khẩu phải đăng ký kiểm tra chất lượng Nhà nước). Do vậy, cơ quan hải quan không cho thông quan và yêu cầu đại diện Công ty Sa Huỳnh đến làm việc để xử lý sai phạm.

Ngày 9/10/2018, Trương Ngọc Liêm (đại diện Công ty Sa Huỳnh) và Nguyễn Thế Tài (người làm dịch vụ hải quan) đến cơ quan hải quan làm việc nhằm tiếp tục đề nghị thông quan cho lô hàng trên nhưng không được.

Ngày 3/12/2018, Cục Hải quan TPHCM chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để xử lý theo quy định pháp luật.

Kết quả giám định của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3, xác định hàng hóa thu giữ nêu trên là hàng mới, không có dấu hiệu đã qua sử dụng. Đồng thời, kết luận nêu căn cứ mô tả cấu hình sản phẩm nêu trong hướng dẫn sử dụng để trong bộ phận thân lò và thử nghiệm vận hành thực tế trên sản phẩm thì các linh kiện, cụm linh kiện có thể ghép với nhau tạo thành lò nướng hoàn chỉnh; chức năng sử dụng là để nướng thực phẩm trong gia đình.

Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp thành phố xác định trị giá hàng hóa buôn lậu thu giữ của Công ty Sa Huỳnh vào thời điểm tháng 9/2018 có giá bán buôn là 414,7 triệu đồng.

Phủ nhận cáo buộc buôn lậu

Ngày 3/3/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố bị can đối với ông Trương Ngọc Liêm về tội Buôn lậu.

Quá trình điều tra, ông Liêm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội buôn lậu. Ngoài ra, người đàn ông này còn khai nhận Công ty Sa Huỳnh do ông Phạm Văn Tam làm chủ, mục đích lập Công ty Sa Huỳnh là để nhập lô hàng lò nướng thủy tinh cho Công ty Asanzo.

Khi bị lực lượng hải quan phát hiện lô hàng có sai phạm, theo yêu cầu của ông Tam, ông Liêm đồng ý đứng tên làm người đại diện pháp luật cho Công ty Sa Huỳnh (thay đổi từ tên Huỳnh Thị Sà Quôl sang tên Trương Ngọc Liêm) và đại diện Công ty Sa Huỳnh làm việc với cơ quan hải quan để thông quan lô hàng sai phạm.

Trong vụ án này, ông Trương Ngọc Liêm bị TAND TPHCM xét xử và tuyên phạt về tội Buôn lậu. Đối với hành vi của ông Phạm Văn Tam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tách hành vi để tiếp tục làm rõ và nay đã ban hành cáo trạng truy tố như trên.

Quá trình điều tra, bị can Tam thừa nhận hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty Asanzo. Đối với tội Buôn lậu, ông Tam không thừa nhận hành vi như cáo buộc.