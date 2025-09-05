Đại gia ở TPHCM chi hơn 45 tỷ đồng để đưa hối lộ

Theo kế hoạch, ngày 17/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thanh (42 tuổi) và 4 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Các bị cáo còn lại trong vụ án bị xét xử về một trong các tội Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Ông Phạm Công Tuyến chi 45 tỷ đồng để đưa hối lộ (Ảnh minh họa).

Theo hồ sơ vụ án, tháng 9/2023, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TPHCM) nhận được đơn của Phạm Công Tuyến (59 tuổi) tố giác Nguyễn Văn Thanh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, ông Thanh cùng đồng phạm đã làm giả ít nhất 69 tài liệu để hợp thức hóa 13 thửa đất công trên địa bàn Vũng Tàu thành đất cá nhân rồi dùng một phần bán lại cho Tuyến chiếm đoạt 174 tỷ đồng.

Các thửa đất Thanh giao cho Tuyến đều chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉ giao hồ sơ, giấy tờ, tài liệu về nguồn gốc đã được làm giả. Vì vậy, ông Tuyến đã đưa hơn 45 tỷ đồng cho Nguyễn Đại Nguyên (50 tuổi, nhân viên của Tuyến) đưa hối lộ cho những người có chức năng, nhiệm vụ trong việc giải quyết thủ tục đất đai ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Ngoài ra, Nguyễn Đại Nguyên còn dùng hơn 5 tỷ đồng tiền riêng của mình đưa hối lộ cho những người khác để giải quyết đăng ký biến động đất đai và những mảnh đất mình có liên quan. Do đó, Phạm Công Tuyến và Nguyễn Đại Nguyên bị xét xử về tội Đưa hối lộ.

Từ hành vi đưa hối lộ của Nguyễn Đại Nguyên đã "dắt" một loạt hành vi vi phạm pháp luật khác, trong đó có những người làm trong lĩnh vực đất đai hoặc có quen biết với cán bộ trong lĩnh vực này.