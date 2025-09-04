Mâu thuẫn khi nhậu, người đàn ông bị chủ nhà đâm tử vong ở Tây Ninh

Ngày 4/9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Phạm Hữu Phước (45 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, tối 18/2/2024, Lê Minh Tấn mang rượu đến nhà Phước. Phước không nhậu, nên Tấn ngồi uống rượu một mình. Đến hơn 23h, trong lúc trò chuyện, cả hai xảy ra cự cãi do Phước không uống rượu với Tấn.

Phước lĩnh án chung thân vì sát hại Tấn (Ảnh: H.M.).

Khi Tấn bỏ tay vào túi quần, Phước hỏi bạn muốn làm gì, thì Tấn đáp: “Tao bắn mày à”. Cho rằng bị xúc phạm và lo sợ bị tấn công, Phước xuống bếp lấy dao đâm nhiều nhát vào người Tấn.

Nạn nhân vùng chạy ra khỏi nhà thì gục ngã. Thấy vậy, Phước nghĩ nạn nhân đã tử vong nên vào nhà thay quần áo, đi ngủ. Sáng hôm sau, Phước kéo thi thể Tấn về gần nhà, rồi đến Công an xã Tân Hòa (huyện Tân Thạnh, Long An cũ) đầu thú.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Ngoài ra, Phước có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích vào năm 2001 và 2010.

TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Phạm Hữu Phước tù chung thân. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo phải bồi thường 242 triệu đồng và cấp dưỡng cho 2 con của nạn nhân đến khi trưởng thành.